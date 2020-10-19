Son dakika: CHP'li İBB’den şehit ailesine saygısızlık!





'SAYGI DUYMALARI GEREKİRDİ'

Şehit babası Uğur Baysal konuyla ilgili SABAH'a yaptığı açıklamada, "Bize şehit evladımızın ismini bir yere vereceklerini söylediler. Biz de 'cami veya bir okul olursa bu mümkün olabilir' dedik. Ancak başka yerlere verilmesini istemediğimi defalarca belirttim. Buna rağmen İBB yönetimi ısrarla bizim onayımız olmamasına rağmen çocuk etkinlik merkezine şehit oğlum Emre'nin adını vermek istedi. Eğer bizim rızamızı soruyorlarsa, buna saygı duymaları gerekirdi. Ben vatan uğuruna evladımı şehit verdim. Siyaset yapmayı istemem, ancak PKK'ya ve onun siyasi koluyla ittifak edenlere Allah lanet etsin" dedi.

Sabah