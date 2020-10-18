18 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Azerbaycan Fuzuli’de Ermenistan’a ait askeri teçhizat ve araçlar ele geçirdi

Azerbaycan Fuzuli’de Ermenistan’a ait askeri teçhizat ve araçlar ele geçirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2020 18:31
Güncelleme:18.10.2020 18:43
Azerbaycan ordusu, Fuzuli bölgesinde Ermenistan ordusuna ait askeri teçhizatları ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Fuzuli yönündeki başarılı operasyonları sonucunda kaçan Ermenistan askerlerine ait askeri teçhizatların ve araçların ele geçirildiği bildirildi. Bakanlık, ele geçirilen askeri teçhizatların ve araçların görüntülerini paylaştı. "Bu kadar silahı Ermenistan nereden aldı?" sorusu sorulmaya başlanırken ağır silahların ve mühimmatların göze çarptığı görüntüler Türkiye’nin Suriye’de terör örgütü PKK-PYD'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonları ve destekçilerini akıllara getirdi.
İşte Azerbaycan'ın yeni ganimetleri
İşte Azerbaycan'ın yeni ganimetleri
Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi!
Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi!
Kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu
Kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu
Köşeye sıkışan Ermeni özel kuvvetleri böyle kaçtı
Köşeye sıkışan Ermeni özel kuvvetleri böyle kaçtı
Batı medyası sessizliğini koruyor!
Batı medyası sessizliğini koruyor!
Ateşkes sağlıklı olur mu? Prof.Dr. Enis Tulça A Haber'e konuştu
Ateşkes sağlıklı olur mu? Prof.Dr. Enis Tulça A Haber'e konuştu
Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes sağlandı
Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes sağlandı
Azerbaycan, Ermenistan'ın savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'ın savaş uçağını düşürdü
Ermenistan'in hain saldırısından gelen ilk görüntüler!
Ermenistan'in hain saldırısından gelen ilk görüntüler!
Ermenistan Azerbaycan'ın Gence kentine füze ile saldırdı
Ermenistan Azerbaycan'ın Gence kentine füze ile saldırdı
Paris’te saldırgan bir kişinin başını kesti
Paris’te saldırgan bir kişinin başını kesti
Trump kendisini Hz. İsa ile karşılaştırdı
Trump kendisini Hz. İsa ile karşılaştırdı
Daha Fazla Video Göster