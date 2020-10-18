Son dakika | Azerbaycan Ermenistan hava kuvvetlerine ait Su-25 saldırı uçağını düşürdü
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, bugün Ermenistan hava kuvvetlerine ait Cebrail bölgesindeki mevzilere hava saldırısı yapan Su-25 saldırı uçağını düşürdü. Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri tarafından imha edildi. Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ordusu’nun 17 Ekim’de yine bir adet Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü açıklamıştı.
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.30 civarında, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının, Cebrail yönünde Azerbaycan ordusuna saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.
Azerbaycan ordusu dün de aynı yönde Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağını düşürmüştü.