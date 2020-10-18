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Son dakika | Azerbaycan Ermenistan hava kuvvetlerine ait Su-25 saldırı uçağını düşürdü

yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, bugün Ermenistan hava kuvvetlerine ait Cebrail bölgesindeki mevzilere hava saldırısı yapan Su-25 saldırı uçağını düşürdü. Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri tarafından imha edildi. Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ’nun 17 Ekim’de yine bir adet Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü açıklamıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
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Son dakika | Azerbaycan Ermenistan hava kuvvetlerine ait Su-25 saldırı uçağını düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.30 civarında, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının, Cebrail yönünde Azerbaycan ordusuna saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusu dün de aynı yönde Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağını düşürmüştü.

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