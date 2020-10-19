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Ermenistan’dan PKK taktiği: Mevzilere manken yerleştirdiler

ordusunun envanterine kattığı Türk 'ları karşısında çaresiz kalan ordusu, terör örgütü taktiğine başladı. Ermeni güçleri hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı.

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Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
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Ermenistan’dan PKK taktiği: Mevzilere manken yerleştirdiler

Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Azerbaycan ordusunun envanterine kattığı Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu, terör örgütü PKK taktiğine başladı. Ermeni güçleri, hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı.

MEVZİLERE CANSIZ MANKEN YERLEŞTİRİYORLAR
Cephede ağır kayıplar veren ve mevzilerden kaçan Ermenistan'ın asker bulmakta zorlandığı gözler önüne serildi. Ermeni güçleri SİHA'ları şaşırtabilmek çareyi mevzilere cansız mankenler yerleştirmekte buldu. Ermenistan ordusunun taktiği terör örgütü PKK'nın taktiğini akıllara getirdi.

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