19 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Ermenistan top mermisiyle saldırdı! Hedeflerinde pamuk fabrikası vardı

Ermenistan top mermisiyle saldırdı! Hedeflerinde pamuk fabrikası vardı

'ın, ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Ermenistan ordusunun 'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi. yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi. A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu, Terter'de vurulan noktadan yayın yaparken bir saldırı daha oldu. O anlar canlı yayında kameralara anbean yansıdı. A Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan milletvekili Sevil Mikayılov "Ermenistan, daha önce sivil halkın yaşadığı bölgelere saldırı düzenleyeceğini açık açık ifade etmişti. Ermenistan'ın bu tutumuna karşılık, uluslararası camialardan hiç ses çıkmadı. Onlar kendilerine yönelik hiçbir ses yükselmediği için, saldırılarına rahatlıkla devam ediyorlar." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
ABONE OL
Ermenistan top mermisiyle saldırdı! Hedeflerinde pamuk fabrikası vardı

Ermenistan'ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi. yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi. A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu, Terter'de vurulan noktadan yayın yaparken bir saldırı daha oldu. O anlar canlı yayında kameralara anbean yansıdı.

SEVİL MİKAYILOV A HABER'DE SON DURUMU AKTARDI:ULUSLARARASI CAMİADAN SES ÇIKMIYOR
Ermenistan, daha önce sivil halkın yaşadığı bölgelere saldırı düzenleyeceğini açık açık ifade etmişti. Ermenistan'ın bu tutumuna karşılık, uluslararası camialardan hiç ses çıkmadı. Onlar kendilerine yönelik hiçbir ses yükselmediği için, saldırılarına rahatlıkla devam ediyorlar.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

Azerbaycan milletvekili Sevil Mikayılovdan sert tepki: Uluslararası camiadan saldırılara ses çıkmıyor AZERBAYCAN MİLLETVEKİLİ SEVİL MİKAYILOV'DAN SERT TEPKİ: ULUSLARARASI CAMİADAN SALDIRILARA SES ÇIKMIYOR

Ermenistan top mermisiyle saldırdı! Hedeflerinde pamuk fabrikası vardı ERMENİSTAN TOP MERMİSİYLE SALDIRDI! HEDEFLERİNDE PAMUK FABRİKASI VARDI

Son dakika: İşgalci Ermenistan okulu vurdu! Terter gece boyunca bombardımana tutuldu SON DAKİKA: İŞGALCİ ERMENİSTAN OKULU VURDU! TERTER GECE BOYUNCA BOMBARDIMANA TUTULDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA