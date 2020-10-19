Son dakika: Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı El-Haddad’ı kabul etti

Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.



Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmasından dolayı El-Haddad'ı kutladı.



Görüşmede, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarına vurgu yapan Bakan Akar, "Libyalı kardeşlerimizin daha rahat, daha mutlu, daha güven içinde yaşamaları için destek vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.





Türkiye'nin, "Libya Libyalılarındır" anlayışıyla bölgenin istikrar kazanması için elinden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğini belirten Bakan Akar, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediklerini dile getirdi.



Bakan Akar, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'nın meşru hükümeti ile yapılan anlaşmalar kapsamında askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, destek ve danışmanlık faaliyetlerine devam edeceğini de belirtti.

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