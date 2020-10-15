AYM üyesi Engin Yıldırım’ın kardeşi FETÖ'den yargılanıyor

Anayasa Mahkemesi tarafından "hak ihlaline uğradığı" gerekçesiyle yargılaması bozulan eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması istenmişti. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu karar sonrası yerel mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza mahkemesi tarafından yeniden yargılanma isteği reddedildi. Bu gelişmenin ardından Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın attığı "ışıklar yanıyor" tweet'i, darbeyi çağrıştırdığı için tepki toplamıştı.

2010 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesine üye olarak atanan Engin Yıldırım'ın kardeşi Deniz Yıldırım'ın ise İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı ortaya çıktı. Deniz Yıldırım'ın terör örgütünün bankası olan Bankasya'ya 41 bin 917 TL yatırdığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan 2020/60525 no'lu dosyada FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.