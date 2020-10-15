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FETÖ'nün kumpasçısı CHP'li Enis Berberoğlu'na şok! İtirazı kabul edilmedi

Berberoğlu'nun avukatları tarafından  15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen dilekçede, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 13 Ekim tarihili ek kararının kaldırılması, yeniden yargılama ve durma kararı verilmesi talep edildi. İstanbul 14. 'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itirazı, değerlendirilmek üzere bir üst mahkemeye gönderdi.

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Giriş Tarihi: 15.10.2020 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020
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FETÖ'nün kumpasçısı CHP'li Enis Berberoğlu'na şok! İtirazı kabul edilmedi

"Gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne itiraz edildi.

Enis Berberoğlu'nun avukatları tarafından İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan dilekçede, öncelikli inceleme ve anayasal hükümlerin uygulanmasının istendiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusuna dair, 17 Eylül'de, "Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine" dair karar verdiği hatırlatılan dilekçede, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Anayasanın 153 ve 6216 sayılı kanunun 50. maddesine aykırı şekilde "yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına" kararı verdiği hatırlatıldı.

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