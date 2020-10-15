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'Işıklır’ mesajıyla tepki çeken AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın ilk skandalı değilmiş! Eşcinsel din dersi öğretmeni için...

platformundan paylaştığı ‘Işıklar yanıyor’ mesajıyla tepki çeken Üyesi ’ın AYM’de aldığı kararlar merak konusu oldu. AYM’nin 2018’de cinsel kimliği nedeniyle meslekten atılan din dersi öğretmeninin başvurusuna üyelerin çoğunluğu ayrımcılık yapılmadığı yönünde oy verirken Yıldırım ise, karşı oy yazısı yazarak bu karara karşı çıktı. Eşcinsel din dersi öğretmeninin göreve devam etmesi gerektiği yönünde karşı oy kullandı. Sabah'tan Fatma Damla Kayayerli'nin haberi...

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Giriş Tarihi: 15.10.2020 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020
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'Işıklır’ mesajıyla tepki çeken AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın ilk skandalı değilmiş! Eşcinsel din dersi öğretmeni için...

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya platformu Twitter'dan AYM binasının fotoğrafını paylaşarak "Işıklar yanıyor!" yazması siyaset camiasından ve halktan darbeyi çağrıştırdığı için tepki topladı. Yıldırım gelen tepkilerin üzerine paylaşımını silerek hesabını korumaya aldı. Yıldırım'ın bu tavrının ardından gözler AYM'de aldığı kararlara döndü.

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ENGİN YILDIRIM KARŞI OY VERDİ
Yıldırım'ın AYM'de aldığı kararlardan en dikkat çekicisi 2018'de AYM'nin eşcinsel olduğu için meslekten atılan din dersi öğretmeninin başvurusuna verdiği karardı. AYM üyelerinin çoğunluğu bu başvuruya "ayrımcılık yapılmadığı" yönünde karar alırken Yıldırım ve Muammer Topal karara, Anayasa'ya aykırı olduğunu belirttikleri bir yazı yazarak karşı oy kullandı. Yıldırım, eşcinsel kimlikli bir öğretmenin din dersi vermesini istedi.

"DEVLETİN RESMİ CİNSEL YÖNELİMİ YOKTUR" DEDİ
Yıldırım, karşı oy yazısında "Anayasa'da devletin resmi cinsel yönelimi yoktur ve devlet tüm cinsiyetler, cinsel kimlikler, cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimler karşısında eşit ve tarafsız kalmalıdır. Anayasa'da devletin resmi cinsel yönelimi yoktur ve devlet tüm cinsiyetler, cinsel kimlikler, cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimler karşısında eşit ve tarafsız kalmalıdır. Cinsel yönelim ayrımcılığı kimi hayatların daha az saygıya ve haysiyete sahip olduğunun kabulü anlamına gelip LGBTİ+'lerin eşit fırsat ve haysiyetle toplumsal yaşama katılmalarının engellenmesi sonucunu doğurmaktadır" dedi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ/SABAH

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