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“Işıklar yanıyor” paylaşımıyla darbe imasında bulunan AYM üyesi Engin Yıldırım'dan Selahattin Demirtaş'a destek

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Giriş: 15.10.2020 11:39
Güncelleme:15.10.2020 11:49
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımıyla darbe imasında bulunmasına tepkiler çığ gibi geldi. Skandal paylaşımın sahibi Yıldırım’ın 2018 yılında Anayasa Mahkemesi Başkanvekiliyken HDP Eş Genelbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karşı çıktığı ortaya çıktı.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımıyla darbe imasında bulunmasına tepkiler çığ gibi geldi. Skandal paylaşımın sahibi Yıldırım'ın 2018 yılında Anayasa Mahkemesi Başkanvekiliyken HDP Eş Genelbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karşı çıktığı ortaya çıktı.

Son dakika: Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donattan AYM üyesinin Işık paylaşımına A Haberde sert tepki: Sabaha kadar ışıkları yanacak yer Külliyedir SON DAKİKA: SABAH GAZETESİ YAZARI YAVUZ DONAT'TAN AYM ÜYESİNİN "IŞIK" PAYLAŞIMINA A HABER'DE SERT TEPKİ: SABAHA KADAR IŞIKLARI YANACAK YER KÜLLİYE'DİR
Son dakika: AYMden Işık paylaşımı açıklaması ne anlama geliyor? A Haberde flaş açıklamalar: Olumlu ama yeterli değil! İstifa etmesi gerekiyor SON DAKİKA: AYM'DEN "IŞIK" PAYLAŞIMI AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR? A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR: OLUMLU AMA YETERLİ DEĞİL! İSTİFA ETMESİ GEREKİYOR
Son dakika: “Işık” mesajının perde arkasında ne var? A Haberde flaş açıklamalar: Türkiyeye kimse ayar vermeye çalışamaz SON DAKİKA: "IŞIK" MESAJININ PERDE ARKASINDA NE VAR? A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR: TÜRKİYE'YE KİMSE AYAR VERMEYE ÇALIŞAMAZ

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