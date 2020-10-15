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“Işıklar yanıyor” paylaşımıyla darbe imasında bulunan AYM üyesi Engin Yıldırım'dan Selahattin Demirtaş'a destek
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımıyla darbe imasında bulunmasına tepkiler çığ gibi geldi. Skandal paylaşımın sahibi Yıldırım’ın 2018 yılında Anayasa Mahkemesi Başkanvekiliyken HDP Eş Genelbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karşı çıktığı ortaya çıktı.
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımıyla darbe imasında bulunmasına tepkiler çığ gibi geldi. Skandal paylaşımın sahibi Yıldırım'ın 2018 yılında Anayasa Mahkemesi Başkanvekiliyken HDP Eş Genelbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karşı çıktığı ortaya çıktı.