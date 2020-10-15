"ÇOK GENİŞ BİR ALANDA DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaöğretimde okullar arası başarı farkından en olumsuz etkilenen okulların ağırlıklı olarak mesleki ve teknik eğitimde bulunduğuna işaret etti.

Bu farkı azaltmak ve mesleki eğitimin kalitesini artırmak için 81 ilde 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesini kapsayan önemli bir projeyi başlattıklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında bu okullara özellikle temel becerilerde özel eğitim destek programlarından bakım onarım, kütüphane, atölye ve spor alanları gibi çok sayıda altyapı desteğine kadar çok geniş bir alanda destek sağlayacağız. Proje kapsamında atılan adımları ve sağlanan gelişmeleri her ay düzenli olarak 81 il müdürümüzün katılımıyla değerlendireceğiz. Sağlanan iyileştirmeleri raporlar halinde paylaşacağız. Proje, bir yıl süreli olacak. Bu bir yıl içerisinde proje kapsamında hedeflenen tüm yatırımları yapmayı ve destekleri sağlamayı amaçlıyoruz. Projeye destek veren Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e, tüm çalışma arkadaşlarıma ve 81 il müdürümüze şükranlarımı sunuyorum."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Yaşayan Okullar" Projesi tanıtım toplantısında konuştu

Bakan Selçuk, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bugün ayrı bir mutluluğu olduğunu çünkü çok eski yıllardan beri okul mimarisi konusunda özel olarak çalışıp, sonsuz hayaller kurduğunu dile getirdi.

Selçuk, bugün bu hayali gerçekleştirmek için tam da "keşke" dedikleri şekilde bir mimari atılımın içerisinde olduklarını belirterek, bu mimari atılımı böyle bir dünyada yapıyor olmanın ayrı bir sevinci olduğunu çünkü insan-mekan ilişkisinin kişilerin psikolojisini, antropolojisini, sosyolojisini ve mutluluğu çok etkilediğini, bu konuda da çocukların, öğretmenlerin mutluluğunu destekleyecek bir ortam oluşturmanın hayati bir önem taşıdığını ifade etti.

Yükseköğretim hariç 12-13 yılın bu mekanlarda geçtiğine işaret eden Selçuk, "Böyle bir mekanda çocukların her gün soluduğu havanın, gördüğü imajların, yaşadığı atmosferin onun hayatında nasıl iz bırakmasını istiyorsak öyle iz bırakması için de bir çaba gerekiyor. Bugün o çabanın içerisindeyiz. Işığın, sesin, görüntünün nasıl güzelleşeceği ve hayırseverlikte olduğu gibi estetik severlik ne demektir, kıymetini bilmek ne demektir noktasında da okullarımızı güzelleştirmenin peşindeyiz." dedi.