AYM üyesine skandal destek: Mesaj “derin”miş!

ÖZKOÇ DA; AYM ÜYESİNİN PAYLAŞIMINI PAYLAŞTI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da; Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın söz konusu paylaşımını RT'ledi.

ALTIPARMAK: "ENGİN YILDIRIM'I SAYGIYLA SELAMLIYORUM"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ise; "Engin Yıldırım'ın Anayasa Mahkemesi'nin en özgürlükçü üyesi, AYM'yi takip eden herkes bilir. Aynı zamanda siyaseti de bilir. Onu nasıl yaftalayacaklarını da tahmin etmiştir. Özgürlük hukukun üstünlüğü olmadan savunulmaz. Özgürlüğü ve hukuku savunmak için bir risk aldı. Saygıyla selamlıyorum" iddiasında bulundu.