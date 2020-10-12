Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, resmi Twitter hesabından "Dünya Kız Çocukları Günü" nedeniyle 81 ilden kız çocuklarıyla video konferans görüşmesi hakkında paylaşımda bulundu.



Bakan Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Nüfusumuzun yüzde 28'ini çocuklarımız oluşturuyor. Geleceğimizi, yarınlarımızı, evlatlarımız inşa edecek. Dünya Kız Çocukları Günü'nde 81 ilimizden kız çocuklarımızla video konferans yoluyla görüştük, hayallerini konuştuk, fikirlerini aldık" ifadelerini kullandı.