Hatay’daki yangında YPG-PKK propagandası

Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana gelen ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili, terör örgütünün medya organlarından ve örgüte yakın sosyal medya hesaplarından propaganda çalışması başlatıldı.

AFAD ekiplerince 542 kişinin tahliye edildiği bölgeden ve yanan ağaçlardan fotoğrafların yer aldığı paylaşımlarda, alevlerin YPG/PKK terör örgütüne yakın "Ateşin çocukları inisiyatifi" tarafından çıkarıldığı ileri sürüldü.









Ormanlık alanın yanı sıra yaban hayatının da zarar gördüğü, çok sayıda ekibin 2 gün boyunca söndürme çalışması yaptığı yangınla ilgili "alaycı paylaşımlar", vatandaşlardan büyük tepki aldı.

BAKAN PAKDEMİRLİ, KASIT ŞÜPHELERİNE DEĞİNMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesindeki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kasıtlı çıkarıldığına yönelik şüphelerin olduğunu belirterek, "Kamuoyunda özellikle son iki günde sosyal medyada olsun diğer kaynaklarda olsun bu yangının özelinde de çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Bunla ilgili de tabii ki Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı yürütüyor. 4 şüpheli gözaltına alındı, bunun 2'si savcı tarafından serbest bırakıldı ve 2 yeni daha şüphelimiz var." ifadesini kullanmıştı.





ATEŞİN ÇOCUKLARI İNSİYATİFİ NEDİR?

Terör örgütü PKK'ya bağlı olup, kendilerine "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" veren örgüt PKK'nın orman yakma timidir. 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' isimli örgüt, 2019 Ağustos ayında 27 farklı yerde çıkan yangınları üstlenmişti.





Terör örgütünün uzantısı, şu yangınları üstlendi:

"24 Ağustos günü Kütahya'nın Gediz ilçesinde 8 hektarlık ormanlık alan

24 Ağustos günü Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alan

24 Ağustos günü Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alan

24 Ağustos günü Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alan

22 Ağustos günü Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık alan

22 Ağustos günü Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alan

19 Ağustos günü Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi bölgesinde ormanlık alan

18 Ağustos günü İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayarak 500 hektarlık alanı

18 Ağustos günü İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alan

18 Ağustos günü İzmir'in Urla ilçesinin Yağcılar ve Demircili mahaleleri arasındaki bölge

18 Ağustos günü İzmir'in Menderes ilçesinin Gümüldür mahallesinde ormanlık alan

17 Ağustos günü İzmir'in Selçuk ilçesinde ormanlık büyük bir alan

12 Ağustos günü Balıkesir Marmara ilçesinde ormanlık alan ve polis lojmanları

11 Ağustos günü İstanbul Pendik'te bulunan Göçbeyli Köyü etrafındaki ormanlık alan

11 Ağustos günü Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alan

11 Ağustos günü Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde Deliktaş mevkisinde ormanlık alan

11 Ağustos günü Antalya'nın Kumluca ilçesi Papaz koyunda 10 hektarlık ormanlık alan

11 Ağustos günü Bursa'nın İznik ilçesi Hisardere Mahallesi Doruk mevkisinde geniş bir ormanlık alan

10 Ağustos günü Çanakale'nin Eceabat ilçesinde 100 hektarlık ormanlık alan

7 Ağustos günü Muğlanın Bodrum ilçesi ve Mumcular mevkiinde ormanlık alan

4 Ağustos günü İzmir'in Foça ilçesinde 4 hektarlık ormanlık alan

24 Temmuz günü Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alan

23 Temmuz günü Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaymakamlık konutunun da içerisinde olduğu alan

22 Temmuz günü Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alan

22 Temmuz günü İstanbul'un Şile ilçesinde ormanlık alan

21 Temmuz günü Aydın'ın Nazilli ilçesinde 6 hektarlık ormanlık alan

11 Temmuz günü Muğla'nın Fetihiye ilçesinde ormanlık alan"