İstanbul'a bir dev hastane daha: Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu

Bakan Koca, yeni kurulan hastanede incelemelerde bulundu.

HASTALARI ZİYARET ETTİ

İstanbul'daki incelemelerinin ikinci durağının Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olduğunu belirten Koca, sağlık çalışanlarından salgına yönelik çalışmalar ve genel sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldığını ve hastaları ziyaret ettiğini aktardı.

Bakan Koca, paylaşımında "Ameliyatı yapılıp tedavisi devam eden Sabri amcayla da kısa bir sohbetimiz oldu." ifadesine yer verdi.