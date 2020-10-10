Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Hatay mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hatay'da meydana gelen yangın felaketiyle ilgili ''geçmiş olsun'' mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, ''Geçmiş olsun Hatay! Hatay'da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir.'' ifadelerini kullandı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şu ifadeleri kullandı: Geçmiş olsun Hatay! Hatay'da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir. Başta yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının söndürülmesi için gayret gösteren tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum.
Geçmiş olsun Hatay!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 10, 2020
Hatay'da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir. Başta yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının söndürülmesi için gayret gösteren tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum.