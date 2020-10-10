10 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Hatay mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Hatay mesajı

, 'da meydana gelen felaketiyle ilgili ''geçmiş olsun'' mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, ''Geçmiş olsun Hatay! Hatay'da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir.'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2020
ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Hatay mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şu ifadeleri kullandı: Geçmiş olsun Hatay! Hatay'da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir. Başta yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının söndürülmesi için gayret gösteren tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan geçmiş olsun paylaşımı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN "GEÇMİŞ OLSUN" PAYLAŞIMI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA