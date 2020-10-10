Bekir Pakdemirli'den Hatay açıklaması: Yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki yangına ilişkin son durum hakkında konuştu.

İşte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sözlerine ilişkin detaylar:

"Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının tam olarak kontrol altına alındı."

4 GÖZALTI

"Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında."

OSMANİYE'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

"Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 13.20 sıralarında çıkan yangına 12 dakika içerisinde ilk müdahale yapıldı. 1 helikopter, 21 arazöz, 5 iş makinesi ve 85 personelle çalışmalar devam ediyor. Henüz 'kontrol altında' diyemiyoruz ancak çalışmaların da iyiye gittiğini söylemek istiyorum"

"Bugün toplamda 15 yangınımız, 9'u orman yangını 6'sı kırsal yangın olmak kaydıyla birçoğunda kontrol sağlanmış oldu. Şu an itibarıyla 3 yangından bahsedeceğim. Bu 3 yangın haricindekilerin hepsinin kontrol altında olduğunu söylemek istiyorum. Hem İstanbul'da gün içerisinde çıkan yangın hem de Bergama'da gün içinde çıkan yangınlarımız özelikli yangınlar, bunlar kontrol altına alındı."

"Yangına bir uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve bugün yapılan takviyelerle beraber 750 personelin müdahale ettiğini söyleyebilirim. Bu da bizim toplam orman gücümüzün yaklaşık yüzde 10'u"

HATAY'DA CAN KAYBI YOK

"Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını veya ağaçlarımızı kaybetmediğimizi söylemiyor"

"Andırın'da dünkü yangınımızdan daha farklı bir yangınımız daha var. Maalesef bu sabah 09.00 gibi çıkıp 9.15'te ilk müdahalenin yapıldığı, 3 helikopter gün boyunca 18 arazöz, 3 iş makinesi ve 75 personelin müdahale ettiği yangın hala devam ediyor, kontrol altında değil."