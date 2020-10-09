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Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi! Bakan Koca'dan Adana'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi... , Valiliği ziyaretinin ardından basın açıklamasında bulundu. 'nin koronavirüsle mücadelesi hakkında son değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, " Alınan tedbirlerle ülkedeki salgının yayılma hızını kestik" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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Son dakika: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi! Bakan Koca'dan Adana'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'da valilik ziyareti sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahaleler sayesinde salgının hızını kestiğini belirten Koca, "Her fırsatta altını çiziyorum, temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgının kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye, dünyada filyasyonu, yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri'' diye konuştu.

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Adana Valiliği'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Buradan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İhmal edilen tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden verilen her taviz, yeni hastalar olarak dönüyor. Bu anlamda Adana başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum."

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