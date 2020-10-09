Azerbaycan maden yönünden zengin toprağı Karabağ'ı alınca Ermenistan ekonomisi çökecek

150'DEN FAZLA MADEN YATAĞI VAR

Su kaynakları açısından verimli olan bölge tarımsal sulamanın yanı sıra enerji üretimi açısından da önem arz ederken öte yandan işgal altındaki topraklarda yer üstünde olduğu kadar altında da büyük bir servet yatıyor. Ermenistan'ın işgali altındaki Azerbaycan topraklarında 150'den fazla ayrı altın, bakır, çinko, demir gibi kıymetli maden yatağı işletilerek ihracat yapılıyor.

Sadece Kelbecer'deki bir madende 150 ton altın rezervi keşfedilmiş durumda. Hazırlanan raporda işgal altındaki topraklarda üretim yapan şirketlerin çoğunun Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan'a yakın isimler olduğuna da dikkat çekiliyor.