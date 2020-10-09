Azerbaycan maden yönünden zengin toprağı Karabağ'ı alınca Ermenistan ekonomisi çökecek
Dağlık Karabağ bölgesi Jeopolitik açıdan stratejik bir konumda bulunmasının yanı sıra yer altı ve üstü zenginlikleri bakımından da oldukça önemli bir konumda bulunuyor. 28 yıldır Ermenistan işgalinde olan bölgedeki 150'den fazla madenden çıkarılan ürünler illegal olarak dünya pazarlarına gönderiliyor. Azerbaycan ordusu işgal edilen topraklarını geri aldığında Ermenistan ekonomisinde büyük çöküş yaşayacak.
Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını bir bir geri alıyor. Azerbaycan bayrağı buralarda yeniden dalgalanıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı işgalden kurtarılan Füzuli'ye bağlı Horadiz köyünün ilk görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Ermenistan ordusunun kaçarken geride bıraktığı çok sayıda tank ve mühimmat yer alıyor.
Cephelerde şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmalar sırasında Ermenistan silahlı kuvvetlerinin bazı karargah ve mühimmat depoları imha edildi.
TANKLARI GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR
TRT Haber'in haberine göre; Azerbaycan karşısında varlık gösteremeyen Ermenistan ordusu ise, tanklarını hava saldırılarından korumak için gizlemeye çalıştı. Adeta mevziye gömülüp, üzerine kamuflaj örtülen tanklar, Azerbaycan ordusunca tespit edilip, imha edildi.
ERMENİSTAN ORDUSUNUN ASKERLERİ FİRAR ETTİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saldırılardan kaçmak için yer değiştirmeye çalışan bir askeri konvoyun imha edildiğini, Ermenistan ordusunun 1'inci ve 7'nci alaylarının askerlerinin firar ettiğini duyurdu.
YER ÜSTÜ VE ALTI ZENGİNLİKLERİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ BÖLGE
Yenişafak'tan Kenan Biter'in haberine göre; 28 yıl önce Ermenistan tarafından işgal edilen ve Azerbaycan ordusunun geri almak için operasyonlar düzenleyerek hızla ilerlediği Dağlık Karabağ jeopolitik açıdan olduğu kadar yer altı zenginlikleri bakımından oldukça önemli bir bölge. Ermenistan'ın uzun yıllardır işgal ettiği bölgeden ısrarla bu zamana kadar vazgeçememesinin perde arkasında ekonomik olarak çöküşte olan Ermenistan'a bölgenin nefes borusu olması yatıyor.
RAPORLA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıllarda hazırladığı Karabağ ve çevresinde Ermeni işgali altındaki Azerbaycan topraklarındaki illegal ekonomik faaliyetlerini konu alan rapor bu detayları gözler önüne seriyor.
Raporda işgal altındaki topraklar vergi indirimi, bedava ev ve hibe krediler gibi çeşitli teşvik programlarıyla cazip hale getirilirken Azerbaycan toprağı olan Laçin, Şuşa, Zengilan, Kubatlı, Kelbecer ve Hocavend gibi bölgelerdeki değerli madenler, orman ve tarım alanları illegal bir şekilde işletilerek Ermenistan'da üretilmiş gibi gösterilerek uluslararası pazarlara gönderiliyor.
150'DEN FAZLA MADEN YATAĞI VAR
Su kaynakları açısından verimli olan bölge tarımsal sulamanın yanı sıra enerji üretimi açısından da önem arz ederken öte yandan işgal altındaki topraklarda yer üstünde olduğu kadar altında da büyük bir servet yatıyor. Ermenistan'ın işgali altındaki Azerbaycan topraklarında 150'den fazla ayrı altın, bakır, çinko, demir gibi kıymetli maden yatağı işletilerek ihracat yapılıyor.
Sadece Kelbecer'deki bir madende 150 ton altın rezervi keşfedilmiş durumda. Hazırlanan raporda işgal altındaki topraklarda üretim yapan şirketlerin çoğunun Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan'a yakın isimler olduğuna da dikkat çekiliyor.
BIRAKIP KAÇTILAR
Azerbaycan ordusu, hızla işgal altındaki topraklara doğru ilerlemeye başlayınca yasa dışı olarak faaliyet gösteren yatırımcılar da bölgeden bir bir kaçmaya başladı. İşgal altındaki Karabağ bölgesinde altın arayan Rus şirket madenlerin bombalanması tehdidi yüzünden tüm çalışmalarını durdurarak askıya alırken, çalışanlarını da bölgeden uzaklaştırdı.
60 MİLYON TON PETROL BULDULAR
Öte yandan uzmanlar bölgenin petrol rezervleri bakımından önemine de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait bölümünde, kıyıdan 120 kilometre mesafede yeni bir petrol yatağı bulundu."Karabağ" ismi verilen petrol yatağının 60 milyon tondan fazla petrol rezervine sahip olduğu belirtildi. Uzmanlar bu petrolün taşınması esnasında geçtiği yerlere mutlaka bir pasta bıraktığını Ermenistan'ın ise bu pastadan payını almak için çaba sarf ettiğine dikkat çekiyor.