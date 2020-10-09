09 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Moskova'da Karabağ zirvesi! Azerbaycan ve Ermenistan'dan Putin'in davetine olumlu yanıt

Son dakika: Moskova'da Karabağ zirvesi! Azerbaycan ve Ermenistan'dan Putin'in davetine olumlu yanıt

Devlet Başkanı Putin'in 'daki çatışmalar için ve 'a yaptığı davetine iki ülkeden yanıt geldi. Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Moskova'ya gitmeyi kabul etti. İki bakanın Moskova'da bir araya geleceği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Moskova'da Karabağ zirvesi! Azerbaycan ve Ermenistan'dan Putin'in davetine olumlu yanıt

Dağlık Karabağ'da devam eden Azerbaycan ve Ermenistan çatışmalarında önemli bir gelişme yaşandı.

İki ülke Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı Moskova davetine olumlu yanıt verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki ülkenin dışişleri bakanları görüşme için Moskova'ya gitmeyi kabul etti.

Putin davetinde iki dışişleri bakanına görüşme tarihi olarak 9 Ekim'i işaret etmişti.

"ÇATIŞMALARI DURDURUN" ÇAĞRISI
Kremlin'den dün yapılan açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin'in bir dizi telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılarak cenazelerin ve esirlerin değişimi için insani nedenlerle Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim'de Moskova'ya davet ediliyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin Ermenistan ve Azerbaycan bakanlarını davet etti RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN ERMENİSTAN VE AZERBAYCAN BAKANLARINI DAVET ETTİ
Son dakika: Putin ve Aliyev Dağlık Karabağı görüştü! Çatışmaları durdurun çağrısı SON DAKİKA: PUTİN VE ALİYEV DAĞLIK KARABAĞ'I GÖRÜŞTÜ! 'ÇATIŞMALARI DURDURUN' ÇAĞRISI
Putin telefonu suratına kapatmıştı! Kremlinden Paşinyan açıklaması PUTİN TELEFONU SURATINA KAPATMIŞTI! KREMLİN'DEN PAŞİNYAN AÇIKLAMASI
Ermenistan Başbakanı Paşinyana canlı yayında büyük şok! Putin telefonu yüzüne kapattı ERMENİSTAN BAŞBAKANI PAŞİNYAN'A CANLI YAYINDA BÜYÜK ŞOK! PUTİN TELEFONU YÜZÜNE KAPATTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA