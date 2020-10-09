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Son dakika: İşgalden kurtulan Cebrail'de Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor

Son dakika haberi... ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda kontrolü sağladığı ilinin köylerinde Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor.

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Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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Son dakika: İşgalden kurtulan Cebrail'de Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde Cebrail ilinin köyleri boyunca Ermenistan ordusunun araçlarını bırakarak kaçtığı görülüyor.

Yıllar süren işgal döneminde adeta harabe haline dönen yerleşim birimlerinde artık kurtarıcı Azerbaycan askerlerinin diktiği bayraklar dalgalanıyor.

İşgalden kurtulan Cebrailde Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor İŞGALDEN KURTULAN CEBRAİL'DE AZERBAYCAN BAYRAĞI DALGALANIYOR

"SÖZ VERİYORUZ"

Çekilen görüntülerde operasyona katılan askerlerden birinin "Sayın Başkomutanım, işgal altındaki tüm topraklarımızda üç renkli bayrağımızı dalgalandıracağımıza söz veriyoruz." ifadeleri yer alırken askerlerin tek tek bayrağı öperek diktikleri görülüyor.

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