Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

Nobel Komitesi, Dünya Gıda Programı'nı 2020 Nobel Barış Ödülüne layık gördü. Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan örgüt, "Açlıkla mücadelesi, mevcut durumu iyileştirmeye olan katkısı, çatışma bölgelerinde barışa olan katkısı ve savaş ve çatışmalarda açlığın bir silah olarak kullanılmasını engellemeye yönelik adımları" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

"ÖDÜLÜ HAK ETTİ"

Norveç Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamda, "Açlıkla mücadelesi, mevcut durumu iyileştirmeye olan katkısı, çatışma bölgelerinde barışa olan katkısı ve savaş ve çatışmalarda açlığın bir silah olarak kullanılmasını engellemeye yönelik adımları" nedeniyle Dünya Gıda Programı ödülü hak etti.

"EN SON 2017 YILINDA..."

Komite en son 2017 yılında Nobel Barış Ödülü'nü bir kuruma vermişti. 2017 yılındaki ödül Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Kampanya'ya (ICAN) layık görülmüştü.