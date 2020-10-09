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İYİ Parti'de liste krizi büyüyor! Akşener istifası istenen Koray Aydın'a sahip çıktı

'nin geçtiğimiz haftalarda yapılan son kurultayında "oy verilmeyecekler" listesinin yapılmasıyla başlayan çatlak giderek büyüyor. Parti içindeki anlaşmazlıklar had safhaya ulaşırken, son olarak İYİ Parti Genel Başkanı , muhaliflerin istifasını istediği 'a sahip çıktı. Akşener'in vekillere "Partiye zarar vermeyin. Sorunları birlikte aşarız" dediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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İYİ Parti'de liste krizi büyüyor! Akşener istifası istenen Koray Aydın'a sahip çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2. Olağan Kurultay sonrasında "oy verilmeyecekler listesi" ile başlayan tartışma sonrasında, listeye tepkilerini dile getiren milletvekilleriyle görüştü. Aralarında Feridun Bahşi, Ahmet Çelik, İsmail Koncuk, Hayrettin Nuhoğlu, Ayhan Erel gibi isimlerin de yer aldığı milletvekilleri, Akşener'e, "Koray Aydın istifa etmeli. Gereğini yapın" çağrısında bulundu.

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"PARTİ İÇİNDE KRİZ VAR GÖRÜNTÜSÜ VERMEYİN"
Milletvekillerinin taleplerini değerlendireceğini belirten Akşener'in, "Daha fazla parti içinde kriz var görüntüsü vermeyin. Biz demokrasiye inanmış bir partiyiz. Bu partide çoğunluk ne derse o olur, gereği de çoğunluğa göre yapılır. Ancak siz, bu süreçte partiye zarar vermeyin. Sorunları birlikte aşarız" dediği öğrenildi.

İYİ Parti liderinin ayrıca miletvekillerine "Oluşturulan genel idare kurulu listesinde Koray Aydın'a da delegelerin ciddi oranda oy verdiğini, başkanlık divanında yer almasının nedeninin de kendisi açısından 'delegelere söz vermek amaçlı olduğunu' dile getirdiği" kaydedildi.

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