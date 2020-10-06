Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın Bakanımız, 6 Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülen Sayın Bakanımız, mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la, Yukarı Karabağ'daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacaktır."