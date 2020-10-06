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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a gitti

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'a gitti. Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşecek.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycana gitti SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU AZERBAYCAN'A GİTTİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın Bakanımız, 6 Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülen Sayın Bakanımız, mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la, Yukarı Karabağ'daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacaktır."

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