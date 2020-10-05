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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a canlı yayında büyük şok! Putin telefonu yüzüne kapattı

’nin tam destek verdiği ordusu karşısında çaresi kalan Başbakanı Putin’den yardım için telefon görüşmesi yapmak istedi. Ancak Putin, Paşinyan’ın telefon görüşmesi isteğini canlı yayında reddetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a canlı yayında büyük şok! Putin telefonu yüzüne kapattı

Rusya'nın da desteği ile Azerbaycan'ın Karabağ bölgesini işgal eden Ermenistan, yediği sert darbelerin ardından dış kuvvetlerden medet umuyor.

Ermenistan'ın sivil yerleşimlere yönelik saldırılarına, Türkiye'nin de desteğiyle misliyle karşılık veren Azerbaycan ordusu, işgal edilen topraklarını almak için Ermeni ordusuna ait mevzileri vurmayı sürdürüyor.

Paşinyana Putinden şok! Telefonu canlı yayında yüzüne kapattı PAŞİNYAN'A PUTİN'DEN ŞOK! TELEFONU CANLI YAYINDA YÜZÜNE KAPATTI

PAŞİNYAN, PUTİN'E YALVARMAYA DOYMUYOR
Art arda aldığı darbeler sonrası iyice güçten düşen Ermenistan ise, çareyi Rusya'ya yalvarmakta buldu.

Rusya-1 televizyonunun servis ettiği görüntülerde, canlı yayında gazetecilere siyasi gündem hakkında açıklamalarda bulunan Putin, kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı.

Putin'in, yabancı liderler yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamalar yaptığı sırada, kendisini gün içinde daha önce de aradığını söylediği Paşinyan'dan, Rus lidere bir telefon daha geldi.

"MEŞGULÜM SONRA ARA"
Gazetecilerin gözü önünde Paşinyan'ın telefonunu açarak, "Şu anda meşgulüm, sonra konuşuruz" dedikten hemen sonra görüşmeyi sonlandıran Putin'in tavrı, oldukça ses getirdi.

Canlı yayında, Rusya'dan yardım dilendiğini milyonlara kanıtlayan Paşinyan, aldığı ret cevabından sonra sosyal medyada alay konusu oldu.

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