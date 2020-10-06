Bilgisayar korsanları lüks araçları 'hack'lediler! Uzmanlar siber saldırılara karşı uyarı yaptı

SERVİSLER DE İŞİN İÇİNDE!

Açıklamada bulunan iş adamı, lüks araçların sistemlerine uzaktan müdahale olabildiğini belirterek, "Genellikle otobanlarda araca uzaktan müdahale ile kontrollü şekilde arıza uyarısı veriliyor. Bazen araç durduruluyor. Siz de dolayısıyla servisi arıyorsunuz. Servis elemanı da uzaktan bağlanarak aracı tekrar çalıştırıyor ve bunun karşılığında çok ciddi paralar alıyor. Konuyu araştırdığımızda organize bir yapının olduğunu fark ettik, konuyu savcılığa ilettik. Aynı marka otomobillerde başka mağdur arkadaşlarımız da olduğunu öğrendik" dedi.