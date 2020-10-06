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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'a gitti

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Giriş: 06.10.2020 09:47
Güncelleme:06.10.2020 09:51
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gitti. Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın Bakanımız, 6 Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülen Sayın Bakanımız, mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la, Yukarı Karabağ'daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacaktır."

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