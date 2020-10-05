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Son dakika: Emniyet ve MİT'ten DEAŞ operasyonu: 25 kritik isim yakalandı

Son dakika haberine göre Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Başkanlığı'nın terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda, 24'ü , 1 Finlandiya uyruklu 25 şüpheli yakalandı.

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Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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Son dakika: Emniyet ve MİT'ten DEAŞ operasyonu: 25 kritik isim yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak operasyonunda 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: Emniyet ve MİTten DEAŞ operasyonu: 25 kritik isim yakalandı SON DAKİKA: EMNİYET VE MİT'TEN DEAŞ OPERASYONU: 25 KRİTİK İSİM YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile MİT Bölge Başkanlığı'nca koordineli olarak yapılan uluslararası risk analiz çalışmaları sonucu terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına, Suriye'de örgüt içinde bulunduklarına dair haklarında istihbari bilgiler elde edilen 29 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sabah erken saatlerde yapılan operasyonda 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu olmak üzere toplam 25 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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