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Samsun'daki DEAŞ operasyonu! Yakalanan Irak uyruklu 5 şüpheli sınır dışı edilecek

Son dakika haberine göre 'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan  uyruklu 15 zanlıdan 5'inin daha sınır dışı edilmesine karar verildi. Emniyetteki 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Giriş Tarihi: 28.09.2020
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Samsun'daki DEAŞ operasyonu! Yakalanan Irak uyruklu 5 şüpheli sınır dışı edilecek

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Emniyetteki 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Ekiplerce, 21 Eylül'de İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 15 zanlı gözaltına alınmış, 6 şüpheli sınır dışı edilmişti.

Son dakika: Düzcede DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı SON DAKİKA: DÜZCE'DE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI
Samsunda DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU: 14 GÖZALTI

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