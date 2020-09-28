Samsun'daki DEAŞ operasyonu! Yakalanan Irak uyruklu 5 şüpheli sınır dışı edilecek
Son dakika haberine göre Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 15 zanlıdan 5'inin daha sınır dışı edilmesine karar verildi. Emniyetteki 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlıların, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.
Emniyetteki 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Ekiplerce, 21 Eylül'de İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 15 zanlı gözaltına alınmış, 6 şüpheli sınır dışı edilmişti.