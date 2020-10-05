05 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Son dakika: Terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Son dakika haberine göre 'de Meriç ilçesine ba��lı Subaşı beldesi yakınlarında terör örgütü DHKP-C şüphelisi, 'a kaçarken gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.E'yi yakaladı.

Gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C şüphelisi H.E, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA