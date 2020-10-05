Son dakika: Terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Son dakika haberine göre Edirne'de Meriç ilçesine ba��lı Subaşı beldesi yakınlarında terör örgütü DHKP-C şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.E'yi yakaladı.
Gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C şüphelisi H.E, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.