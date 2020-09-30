Düzce'deki DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 7 kişi yakalandı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i sınır dışı edildi.
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Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün sözde savaşçısı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 7 şüpheliden ikisi tutuklandı, 5'i sınır dışı edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde "savaşçı" oldukları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu S.A, F.I, A.M, O.K, A.R, R.K. ve A.I. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, 5'i sınır dışı edildi.