Fırat Kalkanı bölgesinde 2 DEAŞ militanı yakalandı
Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki El-Bab kentinde terör örgütü DEAŞ üyesi 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Açıklamada, zanlıların yerel adli makamlarca gözaltına alındığı kaydedildi.
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Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki El-Bab kentinde terör örgütü DEAŞ üyesi 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab'ın Bzaa bölgesinde yerel kolluk birimlerince DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki kişinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, zanlıların yerel adli makamlarca gözaltına alındığı kaydedildi.