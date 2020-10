Son dakika: Soma davası sil baştan! 21 işçi ailesinin avukatlığını yapan Mehmet Aydın flaş açıklamalar

YARGITAY 4 SANIĞA HER BİR İŞÇİ İÇİN CEZA ÖNGÖRDÜ



Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanıklardan Can Gürkan, genel müdür Ramazan Dogru, işletme müdürü Akın Çelik ve işletme müdür yardımcısı İsmail Adalı'ya verilen cezayı az bularak, bu sanıklara faciada ölen ve yaralanan her bir işçi için ayrı ayrı ceza verilmesi gerektiğine hükmetti. Daire, şirketlerin sahibi Alp Gürkan'ın aralarında bulunduğu 37 sanıktan 35'i hakkında verilen beraat kararlarını ise onadı. Yargıtay, sanıklardan Ege Linyit'te çalışan iki kamu görevlisinin beraatini ise bozdu.





AVUKAT MEHMET AYDIN: BAŞA DÖNÜLDÜ



Davada 21 işçi ailesinin avukatlığını yapan Mehmet Aydın, Yargıtay'ın kararını SABAH'a değerlendirdi. Aydın, "Savcılık davayı ilk açtığında her bir ölen ve yaralanan işçi için "olası kasttan" tek tek sanıklara ceza verilmesini istemişti. Yani aslında savcılık, şu an Yargıtay'ın verdiği kararla aynı şekilde ceza verilmesini istemişti. Ancak yerel mahkeme ve istinaf mahkemesi, "bilinçli taksirle" sanıklara ceza verdi. Sanki bir kişinin öldüğü bir olaymış gibi bir karar çıkmıştı. Yargıtay ise bu hatayı düzelterek, 4 sanıkla ilgili "görerek, bilerek hareket ettiniz" diyerek, ölen 301 işçi ve yaralanan 162 işçi için tek tek ceza verilmesi yönünde yerel mahkemenin kararını bozmuş oldu" dedi.



(Fatih ULAŞ / SABAH)