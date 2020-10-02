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Bakan Akar: Azerbaycan’ın haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları inandırıcı değil

, ve dün kardeş ülke ile sivilleri hedef alan arasında süren çatışmalarla ilgili çağrısı yapmıştı. Bakan , “’ın inandırıcı değil” dedi.

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Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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Bakan Akar: Azerbaycan’ın haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları inandırıcı değil

ABD, Rusya ve Fransa dün Azerbaycan ve Ermenistan'da süren çatışmalarla ilgili koşulsuz olarak ateşkes çağrısı yaptı. Konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Bakan Akar: Azerbaycan’ın haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları inandırıcı değil BAKAN AKAR: AZERBAYCAN'IN HAKLI DAVASINA ÇÖZÜM SUNMAYANLARIN ATEŞKES ÇAĞRILARI İNANDIRICI DEĞİL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycan'ın haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları inandırıcı değil" dedi.

İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan o açıklama:

YANIDA OLACAĞIZ

"Can kardeşlerimizin haklı davasında, öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz.

İNANDIRICI DEĞİL

Yıllardır Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları, samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil."

Son dakika: ABD, Rusya ve Fransadan ateşkes çağrısı SON DAKİKA: ABD, RUSYA VE FRANSA'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI
AGİT’ten Azerbaycan ve Ermenistana ateşkes çağrısı AGİT'TEN AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN'A ATEŞKES ÇAĞRISI

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