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Gıda teröristlerine ağır darbe! Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti

Son dakika haberi... ve , taklit ve tağşiş yapan gıda teröristi firmaları tek tek ifşa etti. Yapılan denetimlerde sucuklarda at eti, zeytinyağında ise tohum ve trans yağ tespit edildi. İşte ifşa edilen o firmalar...

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Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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Gıda teröristlerine ağır darbe! Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan gıda teröristlerini ifşa etti. Bakanlık yaptığı denetimlerde birçok ilde vatandaşa hileli ürün yedirildiğini gözler önüne serdi. Bursa'daki 5 firmanın 8 ürününde, sucuklarda at eti, zeytin yağlarında ise tohum yağı ve trans yağ tespit edildi.

Gıda teröristlerine ağır darbe! Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti

Tarım Bakanlığının tağşişli gıda listesinde şu firmalar yer aldı:
"Miraç Gemlik, Egeli Zeytindağ, V.D. Egeköy, Yurdum, Körfezim, Dede Zeytincilik, Mete Sena Egemden ve Yeni Ege zeytin yağı markalarında, U.V'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti), daha düşük kaliteli zeytin yağı karıştırılması tespit edildi. Ayrıca Akgün Sucukları markasında ısıl işlem görmüş sucuk, yani kırmızı etinde sakatat (baş eti) tespit edildi."

Gıda teröristlerine ağır darbe! Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti

Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana Türkiye genelinde bin 609 firmaya ait 3 bin 605 parti ürün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüketicilerin bilgisine arz edildi.

Gıda teröristlerine ağır darbe! Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti

Bursa'daki firmaların listesi ise şu şekilde yer aldı:
Firma: Ayka Gündoğan Gıda Otomotiv Nak. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. Gemlik/Bursa
Marka: Miraç Gemlik natürel sızma
Ürün: Natürel sızma zeytin yağı
Ayıbı: U.V'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)

Gıda teröristlerine ağır darbe! Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti

Firma: Ege Temmuz Gıda Tur. İnş. Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Orhangazi/Bursa
Markaları: Egeli Zeytindağ, V.D. Egeköy ve Yurdum
Ürünü: Riviera zeytin yağı
Ayıbı: U.V'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)

Gıda teröristlerine ağır darbe! Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti

Firma: Körfezim Turizm Nak. ve Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Umurbey Mh. Gemlik Cad. No:7 Gemlik/Bursa
Marka: Körfezim
Ürün: Natürel sızma zeytin yağı
Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması)

Gıda teröristlerine ağır darbe! Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti

Firma: Dede Zeytincilik - Ayşe Saygınsoy/ Orhangazi/Bursa
Marka: Dede Zeytincilik
Ürün: Natürel sızma zeytin yağı
Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması)

Gıda teröristlerine ağır darbe! Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti

Firma: Mete Zeytinleri - Hikmet Mete Orhangazi/Bursa
Marka: Mete
Ürün: Natürel sızma zeytin yağı
Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytin yağı karıştırılması)

Gıda teröristlerine ağır darbe! Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti

Firma: Yunuseli Et ve Et Ürünleri/ Yunuseli Mah. Biladiyunus Cad. No:17 Osmangazi/Bursa
Marka: Akgün Sucukları
Ürün: Isıl işlem görmüş sucuk (kırmızı et)
Ayıbı: Sakatat (baş eti)

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