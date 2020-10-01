Son dakika: ABD, Rusya ve Fransa'dan ateşkes çağrısı





"TEK ŞARTIMIZ ERMENİSTAN ORDUSUNUN TOPRAKLARIMIZDAN GERİ ÇEKİLMESİDİR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Savunma Bakanlığı Merkez Askeri Klinik Hastanesinde tedavi altına alınan askerlerle yaptığı görüşmede açıklamalarda bulundu. İlham Aliyev, Ermeni halkına yönetimin çirkin işlerine alet olmamalarını söyleyerek, "Çocuklarını Azerbaycan topraklarına göndermesinler. Azerbaycan topraklarında bir Ermeni askeri ne yapıyor? Kendi topraklarımızda savaşıyoruz. Kendi topraklarımızda ölüyoruz, kendi topraklarında yaralanıyor ve topraklarımızı kurtarıyoruz. Savaşın dördüncü gününde Azerbaycan Ordusu, stratejik yükseklikleri işgalcilerden kurtarmak için başarılı bir operasyon gerçekleştirdi, birçok yerleşimi kurtardı. Uzun bir aradan sonra bu topraklara geri döndük. Toprak bütünlüğümüzü yeniden sağlamalıyız. Ermeni halkı, başka bir devletin topraklarını yaklaşık 30 yıl işgal etmenin, tüm binaları ve tarihi eserleri yıkmanın, bir milyondan fazla insanı memleketlerinden sürmenin, Azerbaycan halkına karşı soykırım yapmanın suç olduğunu anlamalı. Karabağ bizim kendi, kadim tarihi topraklarımızdır" dedi.