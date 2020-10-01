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Son dakika: ABD, Rusya ve Fransa'dan ateşkes çağrısı

Son dakika haberine göre... , ve , ve 'a acil çağrısı yaptı, 3 ülke tarafları koşulsuz müzakereye davet etti.

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Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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Son dakika: ABD, Rusya ve Fransa'dan ateşkes çağrısı

ordusunun hedefleri tek tek imha edilirken, tarafından yapılan açıklamada, 27 Eylül'den bu yana 2 bin 500 Ermeni askerinin öldürüldüğü ve yaralandığı, 130 tank ve zırhlı araç, 200'den fazla top ve füze sistemi, 25 hava savunma sistemi, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkası 5 mühimmat deposu, 50'ye yakın tanksavar, 55 askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

İMHA EDİLENLER

Öte yandan Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz,Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Gervend Tekekaya köyleri kurtarılırken Ermenistan'a ait 1 S-300 sistemi etkisiz hale getirildi. 8 Grad roketatarı, 1 Uragan roketatar sistemi, 1 OSA hava savunma sistemi, 3 BM-21 Grad roketatarı 2 F-20 obüs top imha edildi.



"TEK ŞARTIMIZ ERMENİSTAN ORDUSUNUN TOPRAKLARIMIZDAN GERİ ÇEKİLMESİDİR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı , Savunma Bakanlığı Merkez Askeri Klinik Hastanesinde tedavi altına alınan askerlerle yaptığı görüşmede açıklamalarda bulundu. İlham Aliyev, Ermeni halkına yönetimin çirkin işlerine alet olmamalarını söyleyerek, "Çocuklarını Azerbaycan topraklarına göndermesinler. Azerbaycan topraklarında bir Ermeni askeri ne yapıyor? Kendi topraklarımızda savaşıyoruz. Kendi topraklarımızda ölüyoruz, kendi topraklarında yaralanıyor ve topraklarımızı kurtarıyoruz. Savaşın dördüncü gününde Azerbaycan Ordusu, stratejik yükseklikleri işgalcilerden kurtarmak için başarılı bir operasyon gerçekleştirdi, birçok yerleşimi kurtardı. Uzun bir aradan sonra bu topraklara geri döndük. Toprak bütünlüğümüzü yeniden sağlamalıyız. Ermeni halkı, başka bir devletin topraklarını yaklaşık 30 yıl işgal etmenin, tüm binaları ve tarihi eserleri yıkmanın, bir milyondan fazla insanı memleketlerinden sürmenin, Azerbaycan halkına karşı soykırım yapmanın suç olduğunu anlamalı. Karabağ bizim kendi, kadim tarihi topraklarımızdır" dedi.

3 ÜLKE ACİL KODUYLA ÇAĞRI YAPTI

, ve liderleri tarafından Ermenistan ve Azerbaycan'a çatışmaları sonlandırma çağrısında bulundu.

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