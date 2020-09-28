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AGİT’ten Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Dağlık Karabağ'da ile arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle çok sayıda can kaybının yaşandığına dikkati çekerek, daha fazla insan kaybı yaşanmadan tarafların bir an önce ateşkese dönmeleri çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi: 28.09.2020
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AGİT’ten Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, AGİT Dönem Başkanı Rama'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Rama, Dağlık Karabağ bölgesinde iki ülke arasında tırmanan gerilim ve çatışmalar nedeniyle yaşanan sivil kayıplarındaki artışa dikkati çekerek, "Bu çatışma nedeniyle daha fazla insan kaybı yaşanmadan ilgili tarafları bir an önce ateşkese dönmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Bölgedeki durumun istikrara kavuşturulması için sarf edilecek her türlü çabayı sonuna kadar desteklediğini vurgulayan Rama, iki ülke arasındaki çatışmanın yegane çözümünün barışçıl müzakereler olduğunu vurguladı. Rama ayrıca, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sundu.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, dün sabah Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

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