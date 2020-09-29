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Valilik ve AKOM vatandaşları uyardı: Şiddetli yağış devam edecek dikkatli olun

Sağınak yağış megakenti felç etti. Birçok ilçede su taşkınları yaşandı. Valiliği ve ’dan ise uyarı geldi: “Yağmur önümüzdeki saatlerde etkisini artıracak meydana gelebilecek ani , su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.” AKOM ayrıca en çok yağışın metrekareye 27 kilogram ile Güngören’de olduğunu belirtti. Sabah'tan Barış Savaş'ın haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Valilik ve AKOM vatandaşları uyardı: Şiddetli yağış devam edecek dikkatli olun

'da sabah saatlerinde başlayan yağmur sonrası birçok ilçede su baskınları oluştu. Sağanağın ardından , Ümraniye, Çekmeköy, Üsküdar gibi ilçelerde ise dolu yağışı gerçekleşti. sonrasında ve 'dan peş peşe açıklamalar geldi.

Yapılan açıklamalara göre İstanbul'da yaşanan sağanak önümüzdeki saatlerde de etkisini devam ettireceği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı. Valilik İstanbul genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre gök gürültülü geçişlerinin 16.00'a kadar süreceği bildirildi.

Yapılan açıklamada yağış geçişlerinin kuvvetli olarak metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olması beklenirken meydana gelebilecek ani , su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

EN FAZLA YAĞIŞ GÜNGÖREN'DE

AKOM'dan yapılan açıklamada ise İstanbul'da sabah saatlerinde Silivri Çatalca ve Arnavutköy İlçelerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak boğaz çevresi ve yayıldığı belirtildi.

Kuvvetli yağış geçişleri ile birlikte yerel dolu yağışı gözlendiği ifade edilen açıklamada "Kuvvetli gök gürültülü sağanak sonucunda kaydedilen yağış miktarları incelendiğinde, en fazla yağış, metrekareye 27 kilogram ile Güngören, 17 kilogram ile Kağıthane, 16 kilogram ile Göztepe, 15.8 kilogram ile Hadımköy istasyonlarında ölçülmüştür.

Yağış öncesi hali hazırda bekleyen İstanbul İtfaiyesi, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm Ekipleri yağış nedeniyle oluşan olumsuzluklara müdahale etmektedir" ifadeleri kullandı.

AKOM ayrıca Kadıköy ve çevresi dolu yağışı sebebiyle ev ve araç hasarı ihbarları, Arnavutköy Mimar Sinan Caddesi üzeri Pazar yeri su baskını, Tantavi Tüneli, Bahçelievler Vali Recep Yazıcıoğlu Tüneli, üzeri, Topkapı Ulubatlı alt geçit ve Sarıyer tünel girişi Bahçeköy istikametinde göllenmeler yaşandığını aktardı. devam eden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin 3 saat boyunca devam edeceği tahmin edildiği kaydedildi. (Barış SAVAŞ/SABAH)

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