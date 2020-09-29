Valilik ve AKOM vatandaşları uyardı: Şiddetli yağış devam edecek dikkatli olun

Yapılan açıklamada yağış geçişlerinin kuvvetli olarak metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olması beklenirken meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

EN FAZLA YAĞIŞ GÜNGÖREN'DE

AKOM'dan yapılan açıklamada ise İstanbul'da sabah saatlerinde Silivri Çatalca ve Arnavutköy İlçelerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak boğaz çevresi ve Anadolu Yakasına yayıldığı belirtildi.