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İstanbul Edirnekapı'da yağış nedeniyle araçta mahsur kaldı

Son dakika haberine göre... Edirnekapı'da . Bir minibüs suların altında bekledi. 'tan 'ın haberinin detayları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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İstanbul Edirnekapı'da yağış nedeniyle araçta mahsur kaldı

'da etkili olan yağış ve dolu nedeniyle Edirnekapı'da . Bir minibüs suların altında bekledi.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Genel Müdürlüğü uyarmıştı. İstanbul'da beklenen sağanak yağış öğle saatlerinde etkili olurken bazı ilçelerde dolu yağışıyla birlikte baskınları yaşandı.

MAHSUR KALDI

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir minibüs suların altında kalırken .

TEDBİRLİ OLUN

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. (Barış Sözal/Sabah)

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