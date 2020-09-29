İstanbul Edirnekapı'da yağış nedeniyle araçta mahsur kaldı

TEDBİRLİ OLUN

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. (Barış Sözal/Sabah)