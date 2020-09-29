İstanbul Edirnekapı'da yağış nedeniyle araçta mahsur kaldı
Son dakika haberine göre... Edirnekapı'da vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir minibüs suların altında kalırken içerisinde bulunan vatandaşlar itfaiyenin gelmesini bekledi. Sabah'tan Barış Sözal'ın haberinin detayları...
İstanbul'da etkili olan yağış ve dolu nedeniyle Edirnekapı'da vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir minibüs suların altında kalırken içerisinde bulunan vatandaşlar itfaiyenin gelmesini bekledi.
SU BASKINLARI YAŞANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı. İstanbul'da beklenen sağanak yağış öğle saatlerinde etkili olurken bazı ilçelerde dolu yağışıyla birlikte sel baskınları yaşandı.
MAHSUR KALDI
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir minibüs suların altında kalırken içerisinde bulunan vatandaşlar itfaiyenin gelmesini bekledi.
TEDBİRLİ OLUN
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. (Barış Sözal/Sabah)