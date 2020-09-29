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İstanbul'da şiddetli yağış! Semt pazarını sel vurdu

Son dakika haberi... 'de sağanak yağış sele neden oldu. Semt pazarının da bulunduğu sokaklar nehre dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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İstanbul'da şiddetli yağış! Semt pazarını sel vurdu

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Arnavutköy'de başlayan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı.

Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbulda şiddetli yağış! Semt pazarını sel vurdu İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ! SEMT PAZARINI SEL VURDU

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