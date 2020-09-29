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Kaftancıoğlu'nun Atatürk sözleri CHP'yi karıştırdı! Üsküdar'da 4 meclis üyesi istifa etti

Başkanı 'nun " Atatürk" ile ilgili söylediği sözler partiyi karıştırdı. CHP üyeleri , , ve dün gece partilerinden istifa etti.

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Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Kaftancıoğlu'nun Atatürk sözleri CHP'yi karıştırdı! Üsküdar'da 4 meclis üyesi istifa etti

üyeleri , , ve dün gece partilerinden istifa etti.

CHP ÜSKÜDAR'DA 4 SANDALYE KAYBETTİ

İstifa eden 4 kişi, belediye meclis üyeliğine ise devam ediyor. CHP böylece Üsküdar'da 4 sandalye kaybetti.




"EKO SEN DE DİNLE"

İstifaların duyulmasının ardından sosyal medyadan CHP Başkanı ve Belediye Başkanı 'na tepki gösteren bir partili, "Canan dün gece ne oldu biliyor musun? Eko sen de dinle; Üsküdar CHP'de 4 meclis üyesi istifa etti. CHP' Üsküdar'da 19 sandalye ile başladığı mücadelesi sizi hizibiniz yüzünden 11'e düştü. Siz iyi partililere çalışmaya devam edin." diyerek tepkisi gösterildi.



KAFTANCIOĞLU'NUN ATATÜRK HAZIMSIZLIĞI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Eylül'de video konferansla gerçekleştirilen Taksim Toplantıları'na konuk oldu. 1.5 saatlik konuşmasında Kaftancıoğlu, Atatürk'e atfen üç kez Gazi ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu, eski Başkanvekili Uluç Gürkan'ın, "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?" sorusuna şu cevabı verdi: "Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum." (Takvim)

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