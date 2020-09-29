Kaftancıoğlu'nun Atatürk sözleri CHP'yi karıştırdı! Üsküdar'da 4 meclis üyesi istifa etti







"EKO SEN DE DİNLE"

İstifaların duyulmasının ardından sosyal medyadan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir partili, "Canan dün gece ne oldu biliyor musun? Eko sen de dinle; Üsküdar CHP'de 4 meclis üyesi istifa etti. CHP' Üsküdar'da 19 sandalye ile başladığı mücadelesi sizi hizibiniz yüzünden 11'e düştü. Siz iyi partililere çalışmaya devam edin." diyerek tepkisi gösterildi.