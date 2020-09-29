Gökyüzünü kara bulutlar kapladı! İstanbul'da dolu felaketi... Uyarılar peş peşe geldi!

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da beklenen dolu yağışı başladı. 12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası başta olmak üzere kuvvetli yağışın beklendiği kaydedilen açıklamada ani sel ve su baskınlarına ve dolu yağışına karşı tedbirli olması gerektiği açıklandı.

Giriş Tarihi: 29.09.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 13:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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