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Gökyüzünü kara bulutlar kapladı! İstanbul'da dolu felaketi... Uyarılar peş peşe geldi!

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da beklenen dolu yağışı başladı. 12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası başta olmak üzere kuvvetli yağışın beklendiği kaydedilen açıklamada ani sel ve su baskınlarına ve dolu yağışına karşı tedbirli olması gerektiği açıklandı.

Giriş Tarihi: 29.09.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 13:46
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Gökyüzünü kara bulutlar kapladı! İstanbul'da dolu felaketi... Uyarılar peş peşe geldi!

İstanbul'da gök gürültülü sağanak geçişleri, etkisini gösterdi. Bazı ilçelerde şiddetli yağış, bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar, aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına hazırlıksız yakalandı.

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Gökyüzünü kara bulutlar kapladı! İstanbul'da dolu felaketi... Uyarılar peş peşe geldi!

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yetkililer, ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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Gökyüzünü kara bulutlar kapladı! İstanbul'da dolu felaketi... Uyarılar peş peşe geldi!

ARNAVUTKÖY'DE PAZAR YERİNDE SEL

Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu. Anadolu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

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Gökyüzünü kara bulutlar kapladı! İstanbul'da dolu felaketi... Uyarılar peş peşe geldi!

PROF. ŞEN: ARACINIZI GÜVENLİ BİR YERE KOYUN

Prof. Dr. Orhan Şen, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yağışın etkili olduğunu belirterek, ''Aracınızı da güvenli bir yere koyun. Boğaz çevresi ve Avrupa yakası...'' uyarısını yaptı.

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Gökyüzünü kara bulutlar kapladı! İstanbul'da dolu felaketi... Uyarılar peş peşe geldi!

BOĞAZ'IN ÜSTÜNDEN KARA BULUTLAR

İstanbul Boğazı'nın üstünü kara bulutlar sardı. Boğaz'ın üstündeki kara bulutlar Eminönü Sahili'nden görüntülendi.