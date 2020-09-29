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Son dakika: Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşı Quni ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre, Milli Hulusi Akar, Savunma Bakanı Anton Quni ile bir araya geldi. Görüşmede , ve Kosova arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2020
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Son dakika: Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşı Quni ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Quni'yi bakanlıkta askeri törenle karşıladı. Baş başa gerçekleştirilen görüşmenin ardından Bakan Akar ve Quni, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR
İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmelerde, Bakan Akar tarafından; Türkiye ve Kosova arasındaki dostluğa vurgu yapıldı, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha da geliştirilmesinin gerekliliği ifade edildi, FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemine değinildi.



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