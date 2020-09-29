Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'dan Ermenistan'a net mesaj: Azerbaycan topraklarından çekilecek

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

"Bu sorunun tek bir çözümü var; Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu olmadığı sürece sorun çözülmez.

Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz."