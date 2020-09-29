Ermenistan sivilleri hedef alıyor! Evin üzerine havan topu mermisi isabet etti

EVLER ZARAR GÖRDÜ

Ermenistan ordusu saldırılarını daha çok Terter ve Ağdam bölgesinde yoğunlaştırdı ve buralarda çok sayıda konutta hasar oluştu. Bölgede Ermenistan güçlerinin ateşi sonucu oluşan tahribat görüntülendi.