İslam düşmanı Mehmet Durakoğlu'nun “Başörtülüler giremez” sözleri yeniden gündemde

Yeni barodan Durakoğlu'na tarihi tokatİstanbul 2. Nolu Baro'nun Kurucu Genel Başkanı'nın başörtülü avukat Gönül Yıldız'ın olması; İstanbul Barosu'na asılan "Başörtülüler giremez" yazılı afişleri gündeme getirdi.

İSTANBUL BAROSU: CÜBBE VE TÜRBAN BİR ARADA OLAMAZ

İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, İstanbul Barosuna "Başörtülüler giremez" yazılı afiş asmış ve "Bizim türbana ilişkin bakış açımızı belirleyen tek unsur, cübbeyle türbanın bir arada olmayacağıdır" demişti.





"İSTANBUL BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ'NDEKİ DERSLİKLERİN KAPISINA 'BAŞÖRTÜLÜLER GİREMEZ' YAZILI AFİŞLER ASILDI

Mehmet Durakoğlu, 15 Aralık 2011 tarihinde İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'ndeki dersliklerin kapısına "Başörtülüler giremez" yazılı afişlerin asıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Biz burada bir anlamda avukatlık eğitimi veriyoruz. Kanun eğitimi veriyoruz bir anlamda. Bizim temel yaklaşımımız şudur; cübbenin üzerinde herhangi bir biçimde simge olabilecek, buna şapka da dahildir bakın, herhangi bir şekilde kişinin konumunu ifade edebilecek, tarafsız bir yargı ortamı içerisinde onun hangi taraftan olduğunu, bir sosyal taraf olur, bir siyasal taraf başka şeyler olur, taraf olabilecek herhangi bir şey bulunmaması gerektiğini anlattığımız bir eğitim veriyoruz."

Durakoğlu, bu nedenle de bütün stajyerlerden belli şeyler istediklerini iddia ederek, "Biz mesela erkek stajyerlere ruhsatını verirken onların kravatsız olanlarını da almıyoruz. Onlara kravat da mutlaka taktırmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de bunu bir düzenleme şeklinde ortaya koymaya çalışıyoruz. Staj eğitiminde de anlatıyoruz. Diyoruz ki avukatlık mesleğinde mesleğin etik ve estetik değerlerine uymak gerekiyor" demişti. Mehmet Durakoğlu, avukatlık mesleğinin belli kuralları olduğunu iddia ederek, avukatların bu meslek kurallarına aykırı davrandığı zaman disiplin kuruluna giderek ceza aldığını öne sürdü.

"KARARLILIK İÇERİSİNDEYİZ, BUNU SÜRDÜRECEĞİZ"

Mehmet Durakoğlu, bu meslek kurallarından bir tanesinin de kılık-kıyafet olduğunu iddia ederek, şöyle konuştu:

"Biz türbanlı hukuk fakültesi mezunlarının staja kabul edilip edilmemesi konusunu tartışmıyoruz. Böyle bir konu yok. Türbanlı avukat buraya geliyor, biz kendisini staja kabul ediyoruz. Burada bir sorun yok. Sorun, bunların anlattığımız bir staj eğitiminin olduğu noktada fiilen dersin yapılması sırasında başında türban olup olmaması. Bir avukat yarın nasıl duruşmaya girerken türbanını çıkarmak zorunda kalacaksa, bu işi öğrettiğimiz yer olan staj eğitim merkezinde de bunun olmasını istemiyoruz."

"Biz türbanlı avukatın, adliyede işlem yapmasına, kaleme girip işlem yapmasına karışmıyoruz. Ona her türlü baro hizmetini adliyede veriyoruz. Biz sadece cübbeyle türbanı, cübbeyle şapkayı, cübbeyle bir parti rozetini karıştırmamaya özen gösteriyoruz. Yaklaşımımız bu. Bunları öğrettiğimiz yerde de türban takılmasını istemiyoruz. Toplantı değil o, o bir ders. Böyle olduğu için de kararlılık içerisindeyiz, bunu sürdüreceğiz."

Durakoğlu, bu durumun genel olarak türbana bakış açısının burada somutlanmış biçimi olmadığını iddia ederek, "Bu çok özel bir bakış açısının somutlanmış biçimi. Bugünkü İstanbul Barosu yönetimi, türban takan insanları hiçbir biçimde kategorize etmiyor. Onları belli görüşlerin mensupları gibi görmüyor. İnsanların dini inançları nedeniyle giyimlerine, kuşamlarına karışılmayacağını düşünüyoruz. Bunlar bizim işimiz değil ama staj eğitiminin bizim açımızdan özel bir konum olduğunu, avukata nasıl avukatlık yapacağını öğretilen yer olması bakımından, bunun bir özel konumu olduğunu düşünüyoruz" demişti.

"Bizim türbana ilişkin bakış açımızı belirleyen tek unsur, cübbeyle türbanın bir arada olmayacağıdır" diyen Mehmet Durakoğlu, cübbesiz bir avukatın türban takıp takmamasıyla meşgul olmadıklarını iddia etmişti.

"BAŞÖRTÜSÜ BU CÜBBEYLE BİRLEŞMEMELİ"

Durakoğlu, staj eğitiminin de cübbesiz yapıldığını ama staj eğitiminin avukatlığın nasıl yapılacağını anlattıkları yer olduğu için bu noktada olduklarını iddia ederek, "Ben hiçbir zaman başörtülü bir avukatın üzerindeki başörtüsüyle meşgul değilim. Sadece bir şey var bu cübbeyle birleşmemeli. Cübbeyle bir simge birleşmemeli. Bırakın türbanı, saçınız açık olsun ama saçınıza taktığınız tokanızda CHP amblemi olsun. O da olmaz" demişti. Mehmet Durakoğlu, yapılan uygulama kapsamında başörtülü öğrencilerin Staj Eğitim Merkezinde başörtüleriyle derse alınmadığını da sözlerine eklemişti.

SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH