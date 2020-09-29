Ek tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? Kayıtlar...
YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2020 üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından YKS ek tercih bildiriminde bulunan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Ek yerleştirme ile üniversite kayıt tarihlerinin belli olması ile birlikte, ek tercih sonuçlarının hangi gün açıklanacağını merak edilmeye başlandı. Peki, ek tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? Kayıtlar ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 17-23 Eylül'de gerçekleştirilen YKS ek terciherin sonuçları için geri sayım başladı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için gerçekleştirilen YKS ek tercihler sonrası yapılacak üniversite kayıtlarının tarihleri belli oldu. Yeni döneme sayılı günler kala tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar her geçen gün artıyor. Peki, ek tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...
YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim tarihleri arasında olacak.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kayıtların ekim ayının ilk haftası yapılacağı için sonuçların da bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
2020 ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR
Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.
(ÖN LİSANS) YKS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya dayeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
EK YERLEŞTİRME NEDİR?
Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.