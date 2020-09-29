Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 17-23 Eylül'de gerçekleştirilen YKS ek terciherin sonuçları için geri sayım başladı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için gerçekleştirilen YKS ek tercihler sonrası yapılacak üniversite kayıtlarının tarihleri belli oldu. Yeni döneme sayılı günler kala tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar her geçen gün artıyor. Peki, ek tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim tarihleri arasında olacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kayıtların ekim ayının ilk haftası yapılacağı için sonuçların da bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.