Japon Siyaset Bilimci Dr. Wakizaka: Çatışmanın arkasında Fransa ve BAE var

Çatışmada iki ülkenin iç politikalarının da etkisi olduğunu belirten Wakizaka, "Özellikle Ermenistan'da 2018 yılında Batı yanlısı Nikol Paşinyan iktidara geldikten sonra Rusya yanlısı Karabağ klanı ve Paşinyan arasında başlayan kavga devam etmektedir. Özellikle Karabağ klanı Paşinyan'ın Karabağ sorununa ve Türkiye-Azerbaycan ile ilişkilere yönelik yaklaşımını eleştirmekteydi ve hükümetin bu konuda daha sert tutum izlemesini istiyordu. Bir de COVID-19 krizi Ermenistan'ın ekonomik durumunu önemli derecede zedelemiş ve Paşinyan yönetiminin meşruiyeti kamuoyu tarafından sorgulanmaya başlamıştır. Paşinyan Azerbaycan toprağına saldırıları düzenlemekle Rus yanlısı Karabağ klanına karşı kendi üstünlüğünü sağlamış oldu ve ABD ve Rusya'nın Paşinyan'a yakın durması Ermenistan içindeki elit çatışmasında Paşinyan'ı avantajlı duruma getirmiştir." dedi.