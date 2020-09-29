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Japon Siyaset Bilimci Dr. Wakizaka: Çatışmanın arkasında Fransa ve BAE var

topraklarını işgal eden ve sivilleri hedef alan 'ın başlattığı çatışmalarla ilgili konuşan . , “Özellikle , ’deki enerji kaynaklarını ele geçirmek için büyük çaba harcıyor. Fransa, ile pazarlık yAapmak için Yunanistan’ı desteklerken aynı zamanda Türkiye’nin dikkatini Kafkasya’ya çevirmek için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile beraber Ermenistan’ı Azerbaycan’a saldırmaya yönlendirdi” açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Japon Siyaset Bilimci Dr. Wakizaka: Çatışmanın arkasında Fransa ve BAE var

- çatışmasının 'nın aleyhine olacağını ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi , "Çatışma devam ederse bu sefer Rusya topraklarına da sıçrama ihtimali üzerinde duruluyor. Şimdi Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin dünyada ne kadar güçlü ve etkili siyasetçi gibi görülüyorsa da Rusya içinde geçen döneme göre Putin'e karşı duyulan itibar önemli derecede düşmüş durumdadır.

Eğer Güney Kafkasya'daki çatışma Kuzey Kafkasya üzerinde Rusya'ya veya egemen olduğu bölgelere sıçrarsa o zaman Rusya büyük krizle karşı karşıya kalacaktır. Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının arkasında Fransa ve Birleşik Arap Emirliği gibi ülkelerin Türkiye'ye karşı hamleleri mevcuttur ve bu çatışmada Rusya'dan Fransa ve BAE'nin rolü çok daha ağır olduğu söylenebilir" şeklinde konuştu.

Çatışmada iki ülkenin iç politikalarının da etkisi olduğunu belirten Wakizaka, "Özellikle Ermenistan'da 2018 yılında Batı yanlısı Nikol Paşinyan iktidara geldikten sonra Rusya yanlısı Karabağ klanı ve Paşinyan arasında başlayan kavga devam etmektedir. Özellikle Karabağ klanı Paşinyan'ın Karabağ sorununa ve Türkiye-Azerbaycan ile ilişkilere yönelik yaklaşımını eleştirmekteydi ve hükümetin bu konuda daha sert tutum izlemesini istiyordu. Bir de COVID-19 krizi Ermenistan'ın ekonomik durumunu önemli derecede zedelemiş ve Paşinyan yönetiminin meşruiyeti kamuoyu tarafından sorgulanmaya başlamıştır. Paşinyan Azerbaycan toprağına saldırıları düzenlemekle Rus yanlısı Karabağ klanına karşı kendi üstünlüğünü sağlamış oldu ve ABD ve Rusya'nın Paşinyan'a yakın durması Ermenistan içindeki elit çatışmasında Paşinyan'ı avantajlı duruma getirmiştir." dedi.

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