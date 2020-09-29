ÖSYM KPSS 2020/11 tercih sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
KPSS 2020/11 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sağlık Bakanlığı kadrolarına yapılacak personel alımına ilişkin 10-16 Eylül tarihleri arasında tercihler alınmıştı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile sonuçların erişime açıldığı duyuruldu. Buna göre tercih yapan toplam 15 bin 887 kişiten 200'ü boş kadrolara yerleşti. Peki, KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
KPSS 2020/11 tercih ile Sağlık Bakanlığı'na 200 personel alımı yapılacak. ÖSYM aracılığıyla 10-16 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihler gerçekleştirildi. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans adaylarının başvurduğu KPSS 2020/11 tercihlerinin sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, 200 boş kontenjan için 15 bin 887 aday başvuru yaptı. Ortaöğretim 13, ön lisans 10 ve lisans 177 olmak üzere toplam 200 kişi kadrolara yerleştirildi. Peki, ÖSYM KPSS 2020/11 tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
KPSS 2020/11 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
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KPSS 2020/11 GENEL ŞARTLAR
a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.)
b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
g) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.