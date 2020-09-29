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Kritik 72 saat! Ermenistan'ın ikmal yolları kesildi: Azerbaycan masaya oturmadan hızlı ilerleme kaydetmeli

'ın işgal altında tuttuğu bölgesinde gerçekleştirdiği provokasyonlara ordusunun yanıtı sert oldu. 'ların desteğiyle hızlı şekilde ilerleyen Azerbaycan ordusu, stratejik tepe ve köyleri işgalden kurtardı. Son harekatla birlikte Ermenistan'ın ikmal yollarının kesildiğini belirten ve , "Ermenistan, Dağlık Karabağ'da sıkışmış durumda. Azerbaycan ordusunun masaya oturmadan çok hızlı mesafe alması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Kritik 72 saat! Ermenistan'ın ikmal yolları kesildi: Azerbaycan masaya oturmadan hızlı ilerleme kaydetmeli

Azerbaycan ile Ermenistan arasında işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde süren çatışmalar devam ediyor.

SİHA'ların etkin şekilde kullanıldığı operasyonarda Ermenistan çok ağır kayıplar verdi. Yüzlerce Ermeni askeri hayatını kaybederken, çok sayıda zırhlı araç ve hava savunma sistemi de imha edildi.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Emekli Albay ve Güvenlik Uzmanı Ünal Atabay, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki lojistik ikmal yolunu ele geçirdiğini ve Ermenistan ordusunun köşeye sıkıştırıldığını söyledi.

72 SAAT ÇOK KRİTİK!
Yeni Şafak'ın haberine göreAzerbaycan ordusunun masaya oturmadan çok hızlı mesafe katetmesi gerektiğini söyleyen Atabay, "Aldıklarınızla masaya oturursunuz. Dolayısıyla Azerbaycan bunu korumak isteyecektir. Bu baştan planlanmıştır. 72 saat içerisinde çok hızlı ilerlemek ve karşı tarafın gücünü masada kırmak hedeflenmiştir. Harekatın hızlılığı, sürati ve planlaması da bunu anlatıyor bize sahada" dedi.

MASADA ÇÖZÜM ÇOK ZOR
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan sorunların diplomasi ile çözümünün çok zor olduğuna dikkat çeken Atabay, "Bu iki ülke arasındaki sorunların, Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunlardan daha derinliğe sahip olduğunu düşünüyorum. Biz en azından Yunanistan ile ikili ilişkilerimizde irade ortaya koyabiliyoruz. Bazı ülkelerin Kafkasya'daki ajandaları, Ermenistan-Azerbaycan üzerinde etki yaratıyor" dedi.

RUSYA KAFKASYA'YI KAYBETMEYİ GÖZE ALAMAZ
Rusya'nın Kafkasya'yı kaybetmek istemeyeceğini belirten Atabay, "Kafkasya'yı kaybeden bir Rusya, ne Ortadoğu'da ne de sıcak denizlerde var olabilir" dedi ve şöyle devam etti:

"Stratejide 'coğrafyanın tutulması' diye bir kavram var. Eğer Ruslar, Kafkasya'yı kaybederse ne Suriye'de ne de Libya'da var olabilir. ABD, Kafkaslar'da Gürcistan'ı ve Azerbaycan'ı NATO'ya üye yapmak istiyor. 2008 yılında Gürcistan hafif kafasını kaldırdı, doğrudan Gürcistan'a acımasız şekilde girdi. Bu çok büyük bir mesaj. Aynı şekilde diğer ülkeler üzerinde potansiyelini üzerinde taşıyan bir Rusya var."

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